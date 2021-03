Quelques MacBook Air et Pro M1 en promo

Quelques modèles de MacBook Air et de MacBook Pro équipés de la fameuse puce Apple M1 sont en promotion à l'approche du week-end. Du côté du MacBook Air, le modèle de 512 Go argenté est à 1 314 € au lieu de 1 399 € chez Amazon, le modèle gris sidéral à 1 319 € chez CDiscount et le modèle doré bénéficie de la meilleure offre avec un tarif de 1 249,99 € et le code "25EUROS" qui permet de bénéficier d'une remise de 25 € supplémentaire (la durée de validité du code n'est pas précisée).Pour le MacBook Pro, la meilleure offre concerne le modèle 256 Go argenté à 1 299,99 € au lieu de 1 449 € chez Amazon, mais sans stock immédiat. Le modèle gris sidéral est à 1 349,99 € ( Amazon Fnac ). Les offres sur le modèle 512 Go permettant d'obtenir le coloris gris sidéral à 1 575 € au lieu de 1 679 € chez Amazon (ou 1 579,99 € à la Fnac), et le coloris argenté est à 1 608 € chez Amazon. Attention, tous ces tarifs sont susceptibles de varier à tout moment.