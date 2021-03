Plusieurs Mac mini avec puce Apple M1 en promo !

Plusieurs modèles de Mac mini avec puce Apple M1 sont en promotion ce week-end ! Les deux modèles standard bénéficient de remises immédiates chez CDiscount , avec des tarifs de 759,99 € (256 Go) et de 979,99 € (512 Go), et le code promo "25EUROS" qui permet d'obtenir un rabais supplémentaire de 25 €. Soit des factures finales de 734,99 € et 954,99 € au lieu de 799 € et 1 029 € sur l'Apple Store Il s'agit de ventes flash qui seront valables jusqu'à ce jeudi 11 mars à 15h, mais la durée de validité du code "25EUROS" n'est pas précisée et il est donc possible que la remise de 25 € expire avant la fin de la vente flash.Une autre offre très intéressante est disponible à la Fnac , avec la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés. L'offre est valable sur les deux modèles standard, qui sont au tarif normal de 799,99 € (256 Go) et de 1 029,99 € (512 Go), soit 70 € ou 100 € à récupérer selon le modèle choisi. L'offre concerne également quelques modèles sur mesure, avec une très belle offre sur un modèle avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM, déjà affiché à 939,99 € au lieu de 1 029 € et qui permet de récupérer un chèque cadeau de 90 €.Parmi les autres modèles sur mesure, vous pouvez trouver le modèle 512 Go / 16 Go à 1 259,99 € (120 € reversés), le modèle 1 To / 8 Go à 1 259,99 € (120 € reversés), le modèle 1 To / 16 Go à 1 489,99 € (140 € reversés) et le modèle 2 To / 16 Go à 1 949,99 € (190 € reversés).L'offre de la Fnac est réservée aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ au panier en même temps que le Mac : elle coûte 9,99 € pour un an (14,99 € ensuite) et est donc immédiatement rentabilisée. Pour bien récupérer les bons d'achat, vous devez entrer le code promo "FNAC10" avant de valider le panier. Cette opération promotionnelle sera disponible jusqu'à ce lundi 8 mars à 13h, dans la limite des stocks disponibles.