Le Mac mini M1 avec 512 Go à 929,99 € (-10%) chez Amazon

C'est la meilleure offre depuis la sortie de ce modèle en novembre dernier : le Mac mini M1 standard haut de gamme, avec 512 Go de stockage, est actuellement affiché à 929,99 € chez Amazon au lieu de 1 029 € chez Apple . Cette économie d'une centaine d'euros correspond à 10% de remise. La durée de cette offre n'est pas précisée.D'autres modèles de Mac mini sont en promotion ce week-end, chez CDiscount et à la Fnac, y compris des configurations qui ne sont habituellement proposées que sur mesure par Apple ( en savoir plus ).