Vente flash : -12% sur le MacBook Pro M1 avec 512 Go

Si le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 vous fait de l'oeil et que vous avez besoin d'un modèle embarquant 512 Go de stockage, sachez qu'une jolie vente flash est disponible chez CDiscount : l'ordinateur y est proposé à 1 472,49 € dans sa déclinaison gris sidéral, soit 12% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 679 € sur l'Apple Store . Cette offre sera disponible jusqu'à ce jeudi 11 mars à 15h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous préférez le coloris argenté, le meilleur tarif actuel est de 1 605 € chez Amazon , soit 4% de remise. Du côté des modèles se contentant de 256 Go de stockage, comptez 1 349,99 € ( Amazon Boulanger ) en gris sidéral, soit 7% d'économies, ou 1 360 € chez Amazon en argenté , soit 6% de rabais par rapport au tarif officiel de 1 449 €.