Un chargeur GaN d'Aukey pour iPhone, iPad et MacBook Pro à 39,04 € (-45%)

L'excellent chargeur GaN multi-appareils d'Aukey est de retour en promotion chez Amazon aujourd'hui ! Avec un port USB-A et deux ports USB-C pour la recharge simultanée de trois appareils, il est doté d'une puissance de 90 W pour une recharge à pleine puissance de l'iPhone, de l'iPad et même de n'importe quel MacBook Pro. La technologie GaN, que l'on attend toujours chez Apple , permet également une compacité inégalée pour un chargeur de cette puissance.Le chargeur est habituellement affiché à 70,99 € , et le code promo "97XT7K5U" permet de profiter d'une remise immédiate de 45% pour un tarif final de 39,04 €. Plutôt que d'entrer le code, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton "Appliquer" dans la section "Message promotionnel" jaune située en-dessous du prix de l'article.Comme souvent, Amazon n'annonce pas la durée de cette opération promotionnelle. Pour la dernière édition de cette offre, qui s'était tenue le mois dernier , le code était resté valable une journée.