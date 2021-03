Les AirPods à 139 €, les AirPods Pro à 213 € (-24%)

Les AirPods sont de retour en promo chez Amazon ! Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont à 139 € au lieu de 179 € (-22%) sur l'Apple Store , les modèles avec boîtier de recharge sans fil à 179 € au lieu de 229 € (-22%), et les AirPods Pro à 213 € au lieu de 279 € (-24%). Vous pouvez également obtenir le boîtier de recharge sans fil des AirPods 2 à 69,99 € au lieu de 89 € (-21%).Ce ne sont pas les promos qui manquent sur les AirPods ces derniers temps, mais plutôt les stocks qui vont et viennent, parfois au sein d'une même journée. Comme d'habitude, Amazon ne précise pas la durée de son offre et tout dépend du nombre d'unités disponibles.