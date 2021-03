Petites ventes flash sur le Mac mini M1

Le Mac mini équipé de la puce Apple M1 bénéficie de petites ventes flash cette semaine. Les modèles standard bénéficient d'une remise de 5% chez CDiscount, avec des tarifs de 759,99 € au lieu de 799 € pour 256 Go et de 979,99 € au lieu de 1 029 € pour 512 Go. Il y a également une offre sur un modèle personnalisé : le modèle de 256 Go avec l'option 16 Go de RAM est affiché à 939,99 € à la Fnac et chez Darty alors que ce modèle coûte normalement 1 029 € sur l'Apple Store (-9%).Les ventes flash de CDiscount seront valables jusqu'à ce jeudi 11 mars à 15h, dans la limite des stocks disponibles. Pour la Fnac , cela sera jusqu'à ce vendredi 12 mars à 18h.