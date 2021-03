L'iPad Air 4 cellulaire de 256 Go à 904,24 € (-8%)

C'est l'iPad Air le plus haut de gamme : avec 256 Go de stockage et connexion cellulaire, normalement à 979 € sur l'Apple Store , le modèle argenté est actuellement affiché à 904,24 € chez Amazon , soit 8% de remise par rapport au prix officiel. Vous pouvez également obtenir l'Apple Pencil 2 à 129 € au lieu de 135 € chez Apple L'iPad Air 4 bénéficie rarement de promotion très importantes, et les rabais sur les autres modèles oscillent entre -2% et -4% lorsqu'ils existent : vous pouvez retrouver toutes les offres du moment sur notre comparateur de prix . Comme d'habitude avec Amazon, notez que cette offre est susceptible de prendre fin à tout moment.