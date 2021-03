L'Apple Watch Series 3 dès 199 €

C'est une offre promotionnelle assez classique, mais on ne l'avait plus vue depuis quelques semaines : l'Apple Watch Series 3 bénéficie d'une petite promo chez Boulanger où vous pouvez obtenir le modèle de 38 mm gris sidéral avec bracelet noir à 199 € au lieu de 219 € sur l'Apple Store . Vous pouvez également retrouver les modèles de 42 mm à 229 € en argenté ( Amazon Boulanger ) et en gris sidéral ( Amazon Boulanger ) au lieu de 249 € chez Apple.Comme d'habitude, on ne sait pas combien de temps ces tarifs vont rester en place. Vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur les autres modèles d'Apple Watch sur notre comparateur de prix