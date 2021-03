Retour du MacBook Pro M1 dès 1 229 € sur le Refurb

Après plusieurs jours d'absence, le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 fait son grand retour sur le Refurb Store ce vendredi matin. On retrouve les modèles d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 229 € ( argent gris sidéral ) pour 256 Go au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store . Il y a également le modèle de 512 Go à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €.Au rang des modèles sur mesure, il y a trois autres modèles : le modèle 256 Go avec 16 Go de RAM à 1 429€ ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €, le modèle 512 Go avec 16 Go de RAM à 1 619 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 909 €, et un modèle 2 To avec 16 Go de RAM à 2 209 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 599 €. C'est la configuration la plus haut de gamme actuellement disponible.Ces offres représentent comme d'habitude une remise de 15% par rapport aux tarifs du neuf. Rappelons que les produits du Refurb Store sont généralement issus de retours sous 14 jours et sont remis à neuf directement par Apple. La qualité est irréprochable, et la garantie est surtout identique à celle des produits neufs. Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Pro M1, c'est la solution idéale ! Attention cependant, ces modèles sont très recherchés et les stocks sont très limités : les disponibilités partent vite.