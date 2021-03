Un MacBook Air M1 à 1 019,99 € (-10%)

Une grosse offre vient d'être mise en place chez Amazon : le MacBook Air d'entrée de gamme, avec la puce Apple M1 et 256 Go de stockage, vient de descendre à 1 019,99 € dans son coloris gris sidéral alors qu'il coûte normalement 1 129 € sur l'Apple Store . Cette économie de 109,01 € correspond à une remise immédiate de 10%, et il n'y a pas eu meilleur tarif depuis la sortie de la nouvelle gamme de MacBook Air en novembre dernier.Un autre modèle bénéficie d'une belle remise chez Amazon : celui avec 512 Go de stockage, coloris doré, qui est affiché à 1 249,99 € au lieu de 1 399 €, soit 11% de rabais. La durée de validité de ces deux offres n'est pas précisée.Notez qu'une autre offre intéressante concerne le MacBook Air ce week-end et c'est à la Fnac que cela se passe : vous pouvez récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés (lire :).