Le MacBook Pro M1 à 1 229 € sur le Refurb Store

Mise à jour 18:13 :

Il n'y a pour le moment plus de modèles d'entrée de gamme.

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est de nouveau présent sur le Refurb Store ce samedi. Il y a moins de modèles disponibles qu'hier, mais tout de même un minimum de choix pour le grand public avec le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € et le modèle de 512 Go à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Un modèle sur mesure est également disponible, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €.Si vous comptez vous équiper d'un MacBook Pro M1, opter pour un modèle reconditionné par Apple sur son Refurb Store est une excellente option pour faire des économies sans faire de compromis, à la fois sur la qualité qui est indiscernable du neuf et sur la garantie qui est identique à celle de l'Apple Store classique. La remise est systématiquement de 15% par rapport aux tarifs officiels. En revanche, les stocks fluctuent d'un jour à l'autre et les modèles les plus populaires restent rarement bien longtemps en ligne.