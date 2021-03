Le Magic Keyboard pour l'iPad Pro 12,9'' en promo

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro est très rarement en promotion, et il faut remonter au mois de septembre dernier pour retrouver ce tarif. Le modèle destiné à l'iPad Pro 12,9" est actuellement affiché à 359,99 € à la Fnac , chez Darty et chez Amazon . C'est une remise de 10% par rapport au tarif officiel qui est de 399 € sur l'Apple Store . Et à la Fnac, il est possible de récupérer un bonus de 30 € en chèque cadeau grâce au code "FNAC10".Le code "FNAC10", qui sera valable jusqu'à ce lundi 15 mars à 13h, est réservé aux adhérents Fnac. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout de même profiter de l'offre en ajoutant la carte Fnac+ au panier en même temps que le Magic Keyboard. C'est un investissement de 9,99 € (pour une validité d'un an) permettant de récupérer le triple.