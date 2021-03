L'iPhone SE de 2020 dès 432,58 € (-12%) chez Amazon

Il y a de belles offres sur l'iPhone SE de 2020 ce week-end chez Amazon . Pour 64 Go, les tarifs sont de 432,58 € (-12%) en rouge ou de 439 € (-11%) en noir au lieu de 489 € sur l'Apple Store . Pour 128 Go, comptez 481 € (-11%) en noir, 489 € (-9%) en rouge ou 499 € (-7%) en blanc, au lieu de 539 € chez Apple.Certains de ces tarifs reviennent régulièrement, d'autres beaucoup moins. Par exemple, il faut remonter au mois de janvier pour retrouver une offre à 439 € sur le modèle de 64 Go noir. Comme d'habitude, Amazon ne précise pas combien de temps ses offres seront valables et les prix sont donc susceptibles d'évoluer à tout moment.