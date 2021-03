Le MacBook Pro M1 en promo ce week-end

Le MacBook Pro avec la puce Apple M1 bénéficie d'intéressantes offres promotionnelles ce week-end à la Fnac , qui permet de cumuler remise immédiate et obtention de bons d'achat conséquents. Le revendeur officiel français a en effet mis en place une offre qui permet de récupérer 10 € en chèque cadeau tous les 100 € dépensés, et deux modèles de MacBook Pro M1 bénéficient d'une remise d'une centaine d'euros.Les deux ordinateurs concernés sont le modèle de 256 Go gris sidéral à 1 349,99 € (+130 € reversés) au lieu de 1 449 € chez Apple, ainsi que le modèle de 512 Go gris sidéral à 1 579,99 € (+150 € reversés) au lieu de 1 679 € chez Apple.Vous pouvez également obtenir les bons d'achats sur les modèles argentés, mais sans remise immédiate avec 256 Go pour 1 449,99 € (140 € reversés) et 512 Go pour 1 679,99 € (160 € reversés). La Fnac dispose également de MacBook Pro M1 personnalisés, tous dans le coloris gris sidéral, avec le modèle 256 Go avec 16 Go de RAM à 1 679,99 € (160 € reversés), le modèle 512 Go avec 16 Go de RAM à 1 909,99 € (190 € reversés), le modèle 1 To avec 8 Go de RAM à 1 909,99 € (190 € reversés) et le modèle 2 To avec 16 Go de RAM à 2 599,99 € (250 € reversés).Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous devez être adhérent du site. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ au panier au sein de la même commande que le MacBook Pro : il vous en coûtera 9,99 € pour une durée de validité d'un an, puis d'entrer le code "FNAC10" au moment de la validation du panier pour bien activer l'offre des bons d'achat. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 15 mars à 13h, dans la limite des stocks disponibles.Vous pouvez retrouver quelques autres offres en remise immédiate sur notre comparateur de prix , sans oublier les modèles équipés de processeurs Intel. Alternativement, n'oubliez pas que vous pouvez également profiter de rabais intéressants en choisissant un modèle reconditionné par Apple sur le Refurb Store . Il y a moins de choix, mais la remise de 15% est supérieure (lire :).