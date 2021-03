Le MacBook M1 avec 512 Go à 1 479 € (-200 €)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 15:39 :

CDiscount a retiré le code "200APPLE", remplacé par "50APPLE" qui ne permet qu'une 50 € de remise.

Grosse promo sur le MacBook Pro M1 haut de gamme, avec 512 Go de stockage dans le coloris argenté : vous pouvez actuellement l'obtenir à 1 479 € chez CDiscount au lieu de 1 679 € chez Apple grâce au code promo "200APPLE". Cette remise de 200 €, ou de 12%, vous permet d'obtenir ce modèle pour seulement 30 € de plus que l'entrée de gamme avec 256 Go de stockage. Attention, la durée de validité du code promo n'est pas précisée.Si vous préférez le coloris gris sidéral, vous pouvez retrouver un tarif de 1 575 € chez Amazon . Pour 256 Go de stockage, comptez 1 349,99 € en gris sidéral ou 1 360 € en argenté au lieu de 1 449 € chez Apple.