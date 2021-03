50 € de remise sur les iPad Air 4 Wi-Fi

Les iPad Air 4 dotés d'une connexion Wi-Fi bénéficient tous d'une remise immédiate de 50 € chez CDiscount grâce au code promo "50APPLE". Les modèles de 64 Go sont ainsi à 619 € au lieu de 669 € et les modèles de 256 Go à 789 € au lieu de 839 € sur l'Apple Store . Vous pouvez retrouver toutes les références sur cette page Comme vous pouvez le vérifier sur notre comparateur de prix , il s'agit de la meilleure offre du moment sur ces modèles qui sont rarement en promotion. Le code "50APPLE" sera valable jusqu'à ce jeudi 18 mars à 11h, dans la limite des stocks disponibles.