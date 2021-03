Refurb Store : le MacBook Pro M1 à partir de 1 229 €

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est présent en nombre ce mercredi sur le Refurb Store ! Les prix des modèles standard, avec 8 Go de RAM, sont de 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go de stockage, et de 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go.Il y a également de multiples offres sur des modèles à la configuration personnalisée. Vous pouvez retrouver le modèle 256 Go / 16 Go à 1 429 € au lieu de 1 679 € en gris sidéral, le modèle 512 Go / 16 Go à 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 909 € et le modèle 1 To / 16 Go à 1 819 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 139 €. À chaque fois, la remise est de 15% par rapport au tarif officiel de l'Apple Store Si vous êtes à la recherche d'un bon prix pour votre MacBook Pro, ces offres du Refurb Store sont une excellente alternative pour faire des économies sans compromis particulier : la qualité des produits reconditionnés d'Apple est en effet excellente, bien souvent totalement indiscernable du neuf, et la garantie est surtout identique à celle des produits de l'Apple Store classique. Seule difficulté, les produits reconditionnés d'Apple sont disponibles en quantités limitées, avec du stock qui varie selon les jours, et il faut parfois s'armer de patience pour tomber sur la configuration correspondant parfaitement à ses besoins.