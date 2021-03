-10% sur le Mac mini M1 chez Amazon

Bonne nouvelle si vous attendiez une remise pour vous lancer dans l'achat d'un Mac mini équipé de la fameuse puce Apple M1 : Amazon vient de lancer une offre sur les configurations standard, qui bénéficient toutes les deux d'une remise de 10% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store : vous pouvez retrouver le modèle de 256 Go à 719,99 € au lieu de 799 €, et le modèle de 512 Go à 929,99 € au lieu de 1 029 €. Ce sont les meilleures offres constatées jusqu'ici sur ces modèles !Notez qu'une configuration personnalisée bénéficie également d'une offre promotionnelle, cette fois à la Fnac : le Mac mini M1 avec 1 To de stockage et 8 Go de RAM est affiché à 1 159,99 € au lieu de 1 259 €. Attention, ni Amazon ni la Fnac ne précisent la durée de validité de leurs offres.