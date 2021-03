Le Refurb Store fait le plein de MacBook Pro M1 à -15%

Le Refurb Store a fait le plein de MacBook Pro avec puce Apple M1 ce jeudi. On retrouve les deux modèles standard dotés de 8 Go de RAM, avec la configuration 256 Go à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 €, et la configuration 512 Go à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Il y a également trois modèles sur mesure dotés de 16 Go de RAM, avec 256 Go pour 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €, 512 Go pour 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 909 € et 1 To pour 1 819 € ( argent ) au lieu de 2 139 €.Comme d'habitude, c'est une remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store et c'est une très bonne alternative si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Pro : les produits issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple avec une qualité irréprochable ( en savoir plus ) et ils bénéficient surtout de la même garantie de deux ans que les produits neufs habituels. En revanche, les produits du Refurb Store ont une disponibilité relativement aléatoire : les stocks sont mis à jour tous les matins avec des quantités limitées, et les produits les plus populaires partent le plus vite. Si vous avez un doute sur quel modèle choisir, vous pouvez retrouver notre guide sur le sujet