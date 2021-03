100 € de remise sur l'iPhone 12 de 128 Go noir

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 17:18 :

CDiscount a changé de code promo : c'est désormais "APPLE50E" qui est proposé avec une remise de 50 € au lieu du double.

C'est l'un des modèles les plus populaires : l'iPhone 12 de 128 Go noir bénéficie actuellement d'une remise immédiate de 100 € chez CDiscount grâce au code promo "APPLE100E", qui permet de l'obtenir à 859 € au lieu de 959 € chez Apple . Il n'y a jamais eu de telle remise depuis la sortie de l'iPhone 12 en octobre dernier.Attention, CDiscount ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez qu'un autre modèle d'iPhone 12 est en promotion aujourd'hui : le modèle de 64 Go blanc est à 849 € au lieu de 909 € chez Amazon.