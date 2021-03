Refurb : le Mac mini M1 à partir de 679 € (-15%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 13:00 :

Il n'y a plus de stocks.

Après deux semaines d'absence, le Mac mini équipé de la puce Apple M1 est de retour ce vendredi sur le Refurb Store ! Les deux modèles standard sont disponibles : 256 Go pour 679 € au lieu de 799 € et 512 Go pour 869 € au lieu de 1 029 €. C'est une remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, avec une qualité bien souvent indiscernable de l'état neuf et surtout une garantie identique aux produits neufs habituels. Si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre Mac mini, c'est l'alternative idéale. Attention, les stocks sont très limités.