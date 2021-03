Un MacBook Air M1 de 512 Go à 1 211,99 € (-13%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 12:53 :

Les stocks sont épuisés.

Belle offre sur le MacBook Air M1 avec 512 Go de stockage argenté chez CDiscount : il est actuellement affiché à 1 311,99 € et le code "100APPLE" permet de bénéficier d'une remise immédiate de 100 € pour passer à une facture finale de 1 211,99 €, soit 13% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 399 € sur l'Apple Store . Attention, les stocks sont très limités.Le modèle doré est également affiché à 1 311,99 € , mais la remise supplémentaire se limite à 50 € avec le code "50APPLE". Il n'y a actuellement aucune offre sur les modèles de 256 Go, en dehors d'un tarif de 1 121 € au lieu de 1 129 € chez Amazon pour le modèle doré.