De nouveaux MacBook Pro M1 sur le Refurb Store

Voilà qui est inhabituel : généralement réapprovisionné tous les matins (et seulement les matins), le Refurb Store vient d'être remplumé en plein après-midi avec une déferlante de références de MacBook Pro avec puce Apple M1, dont des modèles qui n'avaient jamais été proposés en version reconditionnée jusqu'ici.On retrouve sans surprise les deux modèles standard avec 8 Go de RAM : la configuration dotée de 256 Go de stockage est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 €, et la configuration 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Viennent ensuite les modèles personnalisés, d'abord avec 8 Go de RAM : vous pouvez pousser le stockage à 1 To pour 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 909 €, ou 2 To pour 2 009 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 369 €. Avec 16 Go de RAM, les modèles de 256 Go sont à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €, les modèles de 512 Go sont à 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 909 €, les modèles de 1 To sont à 1 819 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 139 €, et le modèles de 2 To sont enfin à 2 209 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 599 €.Jamais le choix de MacBook Pro M1 n'avait été aussi large sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Rappelons que les produits issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, généralement suite à des retours sous 14 jours. Les machines sont remises à neuf et testées pour être indiscernables des produits neufs, et elles bénéficient de la même garantie de deux ans que ceux-ci. Avec une remise de 15%, c'est une valeur sûre pour faire des économies sans compromis sur la qualité. Les stocks disponibles varient en revanche en fonction des jours, les modèles les plus populaires partant en premier.