Le casque Beats Solo Pro à 169,99 € au lieu de 299,95 €

Le casque Beats Solo Pro bénéficie d'une très belle promo aujourd'hui chez CDiscount avec un tarif de 169,99 € dans les coloris rouge et bleu . Deux coloris qui n'existent plus mais qui permettent de faire des économies substantielles : le casque Solo Pro coûte 299,95 € sur l'Apple Store et cette offre correspond donc à une économie de 43%. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Le casque Solo Pro est équipé de la puce Apple H1, qui permet notamment la prise en charge de la fonctionnalité "Dis Siri". Il intègre également le mode Pure ANC (technologie de réduction dynamique du bruit) et le mode Transparence. L'autonomie maximale est de 40 heures, avec une recharge via un câble Lightning.