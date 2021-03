Un MacBook Air M1 avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM en promo

C'est une très belle configuration personnalisée du MacBook Air avec puce M1 qui est en promo aujourd'hui à la Fnac : avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM, coloris gris sidéral, l'ordinateur normalement vendu 1 859 € sur l'Apple Store est ici affiché à 1 729,99 € . Il s'agit bien de la configuration avec la puce Apple M1 la plus performante, avec un GPU à 8 coeurs.Les promos sur le dernier modèle de MacBook Air sont assez rares dans les configurations standard. Actuellement, seul le modèle doré de 512 Go bénéficie d'une promo digne de ce nom avec un tarif de 1 311,99 € chez Amazon au lieu de 1 399 € chez Apple. Vous pouvez retrouver toutes les configurations sur notre comparateur de prix . Notez que la Fnac ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.