Plusieurs MacBook Pro M1 en promotion

Plusieurs modèles de MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont en promotion cette semaine. Les deux modèles standard bénéficient d'un petit coup de pouce chez Amazon avec des tarifs de 1 360 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go de stockage, et de 1 590 € ( argent ) ou 1 575 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 € sur l'Apple Store . Deux configurations personnalisées bénéficient également de remises, cette fois à la Fnac avec le modèle 256 Go / 16 Go gris sidéral à 1 579,99 € au lieu de 1 679 € ainsi que le modèle 1 To / 16 Go gris sidéral à 1 989,99 € au lieu de 2 139 €.Aucune de ces offres ne dispose d'une date de validité ; les tarifs sont donc susceptibles de revenir à la normale à tout moment. Notez que ces configurations sont toutes référencées en versions reconditionnées avec un rabais de 15% sur le Refurb Store , mais qu'il n'y a pas de stock pour le moment.