Jusqu'à -10% sur le Mac mini avec puce M1

Le Mac mini équipé de la puce Apple M1 bénéficie d'une offre promotionnelle coordonnée chez les revendeurs dans ses configurations standard, qui bénéficient toutes les deux d'une remise immédiate de 10% : vous pouvez obtenir le modèle 256 Go à 719,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 799 € et le modèle 512 Go à 929,99 € ( Amazon Fnac ) au lieu de 1 029 €. Trois modèles personnalisés sont également en promotion à la Fnac : 512 Go / 16 Go pour 1 159,99 € au lieu de 1 259 €, 1 To / 8 Go pour 1 159,99 € au lieu de 1 259 €, et 1 To / 16 Go pour 1 379,99 € au lieu de 1 489 €.Aucune date d'expiration n'est précisée pour ces différentes offres. Notez que toutes ces configurations sont référencées en version reconditionnée sur le Refurb Store avec un rabais de 15% par rapport au tarif officiel, mais sans disponibilité pour le moment.