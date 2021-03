L'iPhone SE à partir de 439 € (-10%) chez Amazon

Plusieurs modèles d'iPhone SE bénéficient d'intéressantes offres promotionnelles chez Amazon. Pour 64 Go de stockage, c'est le modèle noir qui est à l'honneur avec un tarif de 439 € au lieu de 489 € chez Apple , soit 10% de remise. Pour 128 Go, comptez 481 € en noir ou 499 € en blanc, soit 11% ou 7% de remise par rapport au tarif officiel de 539 €. Pour 256 Go, le modèle noir est à 591,70 € au lieu de 659 €, soit 10% de rabais.La durée de validité de ces différentes offres n'est pas précisée. Vous pouvez retrouver les autres modèles d'iPhone au meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix