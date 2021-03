Le MacBook Air M1 arrive à 959 € sur le Refurb Store !

Il était très attendu, et il est enfin là : le MacBook Air avec puce Apple M1 fait ses premiers pas sur le Refurb Store ce vendredi ! Les tarifs sont de 959 € ( argent gris sidéral ) pour le modèle d'entrée de gamme, qui coûte normalement 1 129 € sur l'Apple Store . Pour ce prix, vous avez la puce Apple M1 avec le GPU à 7 coeurs et 256 Go de stockage. Il y a également une déclinaison du modèle haut de gamme, équipé de la puce Apple M1 avec le GPU à 8 coeurs et de 512 Go de stockage : comptez 1 199 € ( or ) au lieu de 1 399 € chez Apple.Apple a donc conservé sa remise de 15% qu'elle accorde traditionnellement sur les produits reconditionnés par ses soins. Rappelons que les produits du Refurb Store sont principalement issus de retours sous 14 jours : il s'agit de produits très peu utilisés et qui ont quoi qu'il en soit été remis à neufs pour éviter toute déconvenue. La qualité est irréprochable, très généralement impossible à distinguer du neuf, et la garantie de deux est identique à celle des produits de l'Apple Store classique.De premiers modèles de MacBook Air rejoignent donc le MacBook Pro M1 sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Toutes les références ne sont pas encore là, mais on imagine qu'elle seront ajoutées petit à petit, y compris les configurations personnalisées avec plus de stockage et/ou 16 Go de RAM. Du côté du MacBook Pro, vous pouvez retrouver des tarifs de 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go de stockage, et de 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour les modèles intégrant 512 Go. De multiples configurations personnalisées sont également proposées.Si vous avez un doute sur la configuration à acheter, vous pouvez retrouver notre test des Macs équipés de la puce Apple M1 , ainsi que notre guide achat sur quel Mac acheter début 2021 . Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les configurations les plus populaires partent vite. Si vous ne trouvez pas votre bonheur du premier coup, sachez qu'Apple renouvelle ses stocks tôt tous les matins.