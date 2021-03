Le Mac mini M1 dès 679 € sur le Refurb Store

Le Mac mini équipé de la puce APple M1 est de retour sur le Refurb Store ! Les deux modèles standard sont présents : la configuration 256 Go / 8 Go à 679 € au lieu de 799 € et la configuration 512 Go / 8 Go à 869 € au lieu de 1 029 €. Deux configurations personnalisées sont également disponibles : le modèle 256 Go / 16 Go à 869 € au lieu de 1 029 € et le modèle 512 Go / 16 Go à 1 069 € au lieu de 1 259 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , c'est une remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store classique. Ces produits issus de retours sous 14 jours sont remis à neuf directement par Apple, ce qui assure une qualité irréprochable et surtout une garantie de deux ans identique à celle des produits parfaitement neufs de l'Apple Store. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les configurations les plus populaires peuvent partir très vite.