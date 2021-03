L'iPhone 12 et 12 mini en promo chez Amazon

L'iPhone 12 de 64 Go blanc bénéficie d'une très belle offre promotionnelle chez Amazon avec un tarif de 789 € au lieu de 909 € chez Apple . Cette remise de 120 € correspond à un rabais de 13%. Il s'agit du meilleur tarif jamais vu depuis la sortie de ce modèle en octobre dernier. Seul hic, le téléphone n'est pas en stock : la commande peut bien être passée mais il faudra attendre qu'Amazon reçoive ses prochains réapprovisionnements pour pouvoir être livré.Avec du stock immédiat, d'autres modèles bénéficient de remises intéressantes : vous pouvez retrouver d'autres modèles de 64 Go à 849 € ( rouge vert ), des modèles de 128 Go à 899 € ( blanc vert ) au lieu de 959 € et des modèles de 256 Go à 1 019 € ( rouge noir ) au lieu de 1 079 €.L'iPhone 12 mini n'est pas oublié avec les modèles de 64 Go à 749 € ( rouge vert ) au lieu de 809 €, les modèles de 128 Go à 799 € ( rouge vert ) au lieu de 859 € et enfin les modèles de 256 Go à 919 € ( rouge vert ) au lieu de 979 €.Les promos sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont plutôt rares et c'est donc une bonne occasion de faire des économies si les derniers smartphones vous faisaient de l'oeil. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée et certains modèles ne disposent pas de stocks importants.