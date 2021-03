L'iPhone 12 mini dès 749 €, l'iPhone 12 dès 849 €

Plusieurs modèles d'iPhone 12 mini et d'iPhone 12 bénéficient d'une remise d'une soixantaine d'euros chez Amazon . Du côté de l'iPhone 12 mini, vous pouvez obtenir les modèles de 64 Go à 749 € ( rouge vert ) au lieu de 809 €, les modèles de 128 Go à 799 € ( rouge vert ) au lieu de 859 € et enfin les modèles de 256 Go à 919 € ( rouge vert ) au lieu de 979 €.Pour l'iPhone 12, les modèles de 64 Go sont à 849 € ( rouge vert ) au lieu de 909 €, les modèles de 128 Go à 899 € ( blanc vert ) au lieu de 959 € et des modèles de 256 Go à 1 019 € ( rouge noir ) au lieu de 1 079 €.Tous les modèles ne sont pas en stock immédiat, mais ils peuvent bien être commandés. Amazon ne précise pas la durée de validité de cette offre promotionnelle.