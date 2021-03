L'iPhone 12 de 64 Go blanc à 789 € au lieu de 909 €

Mise à jour 14:27 :

L'iPhone en question est désormais aussi à 789 € chez CDiscount, avec une disponibilité immédiate !

C'est une offre un peu particulière que vient de lancer Amazon sur l'iPhone 12 blanc d'une capacité de 64 Go : il est actuellement affiché à 789 € au lieu de 909 € sur l'Apple Store , de loin son meilleur tarif depuis sa sortie en octobre dernier. Seulement voilà, il n'est pas en stock. Il est tout à fait possible de le commander en l'état, mais sans date de livraison annoncée :, indique le site au moment de passer commande.C'est clairement une excellente affaire, mais uniquement si votre achat n'est pas pressé — un achat que vous pourrez annuler si la livraison tarde trop. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Notez que d'autres modèles sont également en promotion — et en stock — en ce moment. D'autres modèles de 64 Go sont à 849 € ( rouge vert ) au lieu de 909 €, les modèles de 128 Go à 899 € ( blanc vert ) au lieu de 959 € et des modèles de 256 Go à 1 019 € ( rouge noir ) au lieu de 1 079 €. L'iPhone 12 mini n'est pas en reste avec les modèles de 64 Go à 749 € ( rouge vert ) au lieu de 809 €, les modèles de 128 Go à 799 € ( rouge vert ) au lieu de 859 € et enfin les modèles de 256 Go à 919 € ( rouge vert ) au lieu de 979 €.