Les AirPods 2 en promo à 135 € au lieu de 179 €

Il s'agit de leur meilleur tarif depuis le mois de décembre : les AirPods 2 sont actuellement affichés à 135 € chez Amazon au lieu de 179 € chez Apple , soit 25% de remise par rapport au tarif officiel. Il s'agit des modèles avec boîtier de recharge filaire, ceux avec le boîtier de recharge sans fil étant indisponibles pour le moment (il sont souvent affichés à 179 € au lieu de 229 €). Les AirPods Pro sont quant à eux à 229,99 € au lieu de 279 € (-18%).Les AirPods 2 sont souvent en promotion chez les revendeurs et ils ont été régulièrement disponibles à 139 € ces dernières semaines ; cette offre est donc très avantageuse par rapport aux tarifs d'Apple, mais il n'est pas rare de pouvoir trouver les écouteurs sans fil d'Apple pour quelques euros de plus. Pour les AirPods Pro, il y a souvent un peu mieux (Amazon les propose régulièrement à 212 €). Notez que la présentation des AirPods 3 , avec un design plus proche des AirPods Pro, est attendue pour cette année mais avec un lancement qui pourrait attendre le troisième trimestre.