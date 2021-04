Refurb : le MacBook Air M1 à 959 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:12 :

Les trois déclinaisons ne sont déjà plus en stock.

Après quelques jours d'absence, le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est de retour sur le Refurb Store dans sa configuration d'entrée de gamme. Avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, l'ordinateur est proposé à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store . Les autres déclinaisons ne sont pour le moment pas disponibles.Les produits reconditionnés par Apple sont une excellente affaire si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre Mac : ils sont en effet d'une qualité irréprochable, très généralement indiscernable du neuf, et ils bénéficient surtout de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique. Attention en revanche, les stocks sont extrêmement limités et partent souvent très vite.