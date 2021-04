Le MacBook Pro M1 dès 1 229 € sur le Refurb Store

Les MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont de retour sur le Refurb Store ! Ce vendredi, ce sont les modèles standard qui sont à l'honneur avec les déclinaisons 256 Go à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 €, et les déclinaisons 512 Go à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Une seule référence personnalisée est en stock : le modèle 256 Go avec 16 Go de RAM à 1 429 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 679 €.Comme d'habitude, ces tarifs correspondent à une remise de 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . Les produits sont reconditionnés directement par Apple à partir de retours sous 14 jours, ce qui garantit une qualité irréprochable et surtout une garantie de deux ans identique à celle des produits parfaitement neufs. C'est une excellente alternative si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre Mac sans pour autant faire de compromis sur la qualité ou la garantie. En revanche, les stocks sont très limités et les modèles les plus populaires restent rarement en ligne bien longtemps.