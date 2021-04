Un MacBook Air Core i5 avec 512 Go à 899 €

Le MacBook Air de 2020 équipé d'un Core i5 quadricoeur, de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage, coloris argenté, bénéficie d'une belle promo aujourd'hui chez CDiscount avec un tarif de 899,10 € qui peut être obtenu grâce au code promo "AFFAIRE10", qui permet de bénéficier d'une remise de 10% sur le tarif de base de 999 €. C'est un très bon tarif pour ce modèle qui coûte normalement 1 099 € en version reconditionnée, alors qu'il s'agit bien ici d'un produit neuf.Le modèle équivalent dans la gamme avec la puce Apple M1 coûte 1 399 € sur l'Apple Store . Si vous souhaitez un MacBook Air avec un stockage confortable tout en restant le plus raisonnable possible sur le budget, c'est une excellente alternative. Attention, les stocks sont limités et la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.