Le MacBook Pro 4 ports avec 16 Go / 1 To à 1 669 € (-29%)

Mise à jour 11:17 :

La déclinaison gris sidéral est également tombée à 1 669 € chez CDiscount.

C'est une promo d'une rare agressivité qui vient d'être mise en place par Amazon sur le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, coloris argenté : normalement vendu 2 359 € sur l'Apple Store , l'ordinateur peut présentement être obtenu à 1 669 € , soit un rabais très inhabituel de 29% ! C'est nettement plus avantageux que le Refurb Store, où la version reconditionnée de cette machine est à 2 019 € ... Vous pouvez retrouver la même offre chez CDiscount Une importante révision du MacBook Pro 13,3" haut de gamme est attendue cette année, avec le passage à l'architecture Apple Silicon et un design corrigé pour accompagner la disparition de la Touch Bar et le retour d'une connectique plus riche. La refonte ne devrait cependant pas avoir lieu avant le second semestre . Si vous avez besoin d'une configuration haut de gamme sans trop attendre, c'est une offre assez imbattable. Attention, la durée de validité n'est pas précisée.