Des MacBook Pro 4 ports de 2019 dès 962,10 €

C'est la grande braderie sur les anciens modèles de MacBook Pro chez CDiscount : les modèles de 2019 avec quatre ports Thunderbolt, un Core i5 quadricoeur cadencé à 2,4 GHz et 8 Go de RAM bénéficient de très fortes promotions. Dans le coloris gris sidéral, vous pouvez retrouver le modèle de 256 Go à 962,10 € et le modèle de 512 Go à 1 106,10 € grâce au code "AFFAIRE10" qui permet de bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% par rapport au tarif affiché. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Ce sont des modèles qui coûtent normalement 1 609 € et 1 709 € sur le Refurb Store en version reconditionnée, et il s'agit bien dans le cadre de CDiscount de configurations parfaitement neuves. Attention, il s'agit de la génération de 2019 qui est toujours équipée de l'ancien clavier à mécanisme papillon, moins fiable que les modèles à mécanisme à ciseaux de 2020. Le tarif est imbattable, mais ce n'est pas sans compromis. Si vous cherchez un modèle de 2020 en promo, sachez que CDiscount a également lancé une belle offre sur un modèle avec deux ports Thunderbolt à 1 149 € . Vous pouvez également retrouver le modèle quatre ports avec 16 Go / 1 To à 1 669 € chez Amazon ou chez CDiscount ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 359 € chez Apple.