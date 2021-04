60 € de remise sur l'iPhone 12 et 12 mini chez Amazon

Tous les modèles d'iPhone 12 mini et d'iPhone 12 bénéficient actuellement d'un rabais de 60 € chez Amazon . Du côté de l'iPhone 12 mini, vous pouvez retrouver les modèles de 64 Go à 749 € ( rouge vert ) au lieu de 809 €, les modèles de 128 Go à 799 € ( rouge vert ) au lieu de 859 € et enfin les modèles de 256 Go à 919 € ( rouge vert ) au lieu de 979 €.Du côté de l'iPhone 12, les modèles de 64 Go sont à 849 € ( rouge vert ) au lieu de 909 €, les modèles de 128 Go à 899 € ( rouge vert ) au lieu de 959 € et des modèles de 256 Go à 1 019 € ( rouge vert ) au lieu de 1 079 €.Quelques modèles ne sont présentement pas en stock mais peuvent tout de même être commandés au tarif promotionnel. Notez que l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ne bénéficient pas de cette offre. La durée de validité de ce rabais n'est pas précisée par Amazon.