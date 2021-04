Le MacBook Pro 4 ports avec 16 Go / 1 To à 1 669 € (-29%)

Mise à jour 11:08 :

Vous pouvez retrouver le même tarif chez CDiscount (argent, gris sidéral).

C'est le MacBook Pro 13,3" standard le plus haut de gamme : doté d'un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, il coûte normalement 2 359 € sur l'Apple Store . Une très belle promo, qui avait déjà été lancée il y a deux jours mais qui avait rapidement expiré, a été relancée aujourd'hui chez Amazon avec un tarif de 1 669 € ( argent gris sidéral ) qui représente une remise immédiate de 29% ! C'est très inhabituel sur un Mac encore au catalogue d'Apple...Les MacBook Pro équipés de processeurs Intel sont dans l'attente d'une importante révision cette année et ces ordinateurs prendront un coup de vieux dans quelques mois avec la bascule sur l'architecture Apple Silicon. Si vous comptiez vous équiper sans attendre, vous ne trouverez en tout cas pas mieux. Même sur le Refurb Store, le tarif de cette machine est de 2 019 € , et il s'agit d'un modèle reconditionné et pas neuf comme avec Amazon.