Un MacBook Pro 4 ports à 1 399 € (-34% !)

C'est une offre complètement inédite sur un MacBook Pro encore au catalogue d'Apple : le modèle 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, un Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est actuellement affiché à 1 399 € chez CDiscount (ou 1 438,19 € chez Amazon ) dans son coloris argenté alors que ce modèle coûte normalement 2 129 € sur l'Apple Store . Cela représente une remise de 34% ! Vous pouvez également retrouver le modèle avec 1 To de stockage à 1 669 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 359 €, soit 29% de rabais.Les modèles de MacBook Pro équipés d'un processeur Intel sont dans l'attente d'une importante mise à jour dans le courant de cette année, avec un changement de design et l'adoption des puces Apple Silicon. Il est plutôt conseillé d'attendre mais si vous comptez vous équiper maintenant, cette offre est particulièrement imbattable. Attention, les stocks sont limités et la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.