Un iPhone 12 Pro Max de 512 Go à 1 487,12 € au lieu de 1 609 €

L'iPhone 12 Pro Max d'une capacité de 512 Go, coloris argent, est de retour en promotion chez Amazon avec le meilleur tarif depuis sa sortie en novembre dernier : il est actuellement proposé à 1 487,12 € au lieu de 1 609 € chez Apple , soit 8% de remise.Les promotions sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini sont fréquentes, mais pas sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ce modèle est ainsi le seul à bénéficier aujourd'hui d'un rabais supérieur à 1%, comme vous pouvez le voir sur notre comparateur de prix . La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.