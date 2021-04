Une coque en silicone officielle d'Apple pour iPhone 7, 8 et SE à 9,99 €

C'est un modèle qui coûte normalement 39 € sur l'Apple Store : la coque en silicone pour l'iPhone SE (aussi compatible avec les iPhone 7 et 8) noire est actuellement en promotion à 9,99 € à la Fnac , soit 74% de remise ! Il s'agit bien du modèle officiel d'Apple et non d'une copie.La promotion est tellement importante que les frais de livraison redeviennent payants si vous n'êtes pas détenteur de la carte Fnac : comptez 3,99 € pour une livraison standard. Alternativement, le retrait en click & collect est gratuit. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.