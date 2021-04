MacBook Air et Pro M1 dès 959 € sur le Refurb

Les MacBook Air et MacBook Pro équipés de la fameuse puce Apple M1 sont de retour ce vendredi sur le Refurb Store . Pour le MacBook Air, vous pouvez retrouver le modèle avec 256 Go à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle avec 512 Go à 1 199 € ( gris sidéral or ) au lieu de 1 399 €. Pour le MacBook Pro, vous pouvez retrouver le modèle avec 256 Go à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store , et le modèle avec 512 Go à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €.Plusieurs configurations sur mesure avec du stockage ou de la mémoire vive supplémentaire sont également disponibles. Attention, les stocks sont très limités et les modèles les plus populaires partent généralement très vite. Les ordinateurs reconditionnés par Apple bénéficient tous d'une remise de 15% et d'une garantie identique à celle des produits parfaitement neufs.