Le MacBook Air M1 dès 1 029 € (-100 €)

Les différents modèles standard du MacBook Air équipé de la puce Apple M1 sont en promotion ce week-end chez différents revendeurs avec une remise de 100 € par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . Vous pouvez ainsi retrouver les modèles de 256 Go à 1 029 € au lieu de 1 129 € et les modèles de 512 Go à 1 299 € au lieu de 1 399 €. Cette opération promotionnelle est suivie par la Fnac Boulanger et Amazon La durée de cette opération promotionnelle n'est précisée par aucun des quatre revendeurs. Attention, tous les modèles ne sont pas en stock chez tous les revendeurs.