L'iPhone SE de 2020 à partir de 449 €

L'iPhone SE de 2020 bénéficie de nombreuses remises cette semaine chez Amazon . Vous pouvez obtenir les modèles de 64 Go à 449 € ( blanc rouge ) au lieu de 489 € et les modèles de 128 Go à 481 € ( noir ) ou 499 € ( blanc rouge ) au lieu de 539 €. Pour 256 Go, comptez 612,80 € ( blanc ) chez Amazon ou 619 € ( noir ) chez Boulanger, au lieu de 659 € sur l'Apple Store Notez que Boulanger s'est aligné sur certains des tarifs ; vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de ces différentes offres n'est pas précisée.