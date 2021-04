Le Mac mini dès 679 € sur le Refurb Store

On ne l'avait plus vu depuis une dizaine de jours : le Mac mini équipé de la puce Apple M1 fait son retour sur le Refurb Store ce mercredi ! Les deux modèles standard sont disponibles, avec la configuration 256 Go / 8 Go à 679 € au lieu de 799 € et la configuration 512 Go / 8 Go à 869 € au lieu de 1 029 €. Trois configurations personnalisées sont également disponibles : le modèle 256 Go / 16 Go à 869 € au lieu de 1 029 €, le modèle 512 Go / 16 Go à 1 069 € au lieu de 1 259 € et le modèle 2 To / 16 Go à 1 659 € au lieu de 1 949 € sur l'Apple Store Comme d'habitude, cela représente des remises de 15%. Si vous comptez vous offrir un Mac mini, les configurations reconditionnées par Apple sont la meilleure manière de faire des économies sans faire de compromis, à la fois sur la qualité qui est indiscernable du neuf, et sur la garantie qui est strictement identique à celle des produits neufs. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les configurations populaires partent vite.