Le MacBook Air M1 dès 959 € sur le Refurb Store

Le MacBook Air avec puce Apple M1 est de retour sur le Refurb Store ! Cous pouvez retrouver le modèle avec 256 Go de stockage à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle avec 512 Go de stockage à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Aucun modèle personnalisé n'est disponible aujourd'hui.Si le MacBook Air vous faisait de l'oeil, voilà une bonne occasion de faire 15% d'économies sans pour autant faire de compromis sur la qualité, irréprochable (les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple), et sur la garantie qui est identique à celle des produits parfaitement neufs. Attention, les stocks sont très limités et s'écoulent souvent très vite.